Thesocialpost.it - Vertice Ue, la bozza conclusiva: cessate il fuoco solo con accordo di pace globale, l’Ungheria si oppone

Leggi su Thesocialpost.it

L’Unione Europea ribadisce la sua posizione sul conflitto in Ucraina: “Unilpuò aver luogocome parte di undi“. È quanto emerge dalladelle conclusioni delstraordinario dell’Ue di cui l’Afi ha preso visione. Alconclusivo parteciperà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con l’obiettivo di ottenere un maggiore sostegno europeo a Kiev.I principi della posizione europeaOltre al principio che lega ilila undi, i leader dei Ventisette hanno ribadito altri tre punti chiave:L’Ucraina deve essere parte di qualsiasi negoziato: non possono esserci trattative che riguardano l’Ucraina senza la partecipazione diretta di Kiev.La sicurezza europea deve essere garantita: nessun negoziato può avere luogo senza il coinvolgimento dell’Europa, in quanto la sicurezza del continente è interconnessa a quella dell’Ucraina.