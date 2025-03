Terzotemponapoli.com - Verso Napoli-Fiorentina

Leggi su Terzotemponapoli.com

Domenica prossima lasarà al Maradona diper la gara di ritorno con i partenopei.Conte non dovrebbe riavere a disposizione quel David Neres che sbloccò la gara di andata al Franchi risultando tra i migliori. Neres infatti si è fermato al termine della gara con l’Udinese per una “lesione distrattiva del muscolo semimembranoso”, secondo il report societario. “Ilora conta le ore che lo separano dal via libero dello staff medico, che in circostanze del genere deve però andarci cauto. La tabella è stata rispettata, i miglioramenti sono sensibili e se la cattiva sorte si distrae un attimo, contro il Venezia ci sarà. Il giocatore è atteso insomma a metà mese e dunque, secondo queste previsioni, salterà la gara con la. Il cartellino giallo rimediato da Zaniolo intorno all’ora di gioco del match con il Lecce costerà caro all’ex Atalanta e Roma: era infatti diffidato e sarà dunque costretto a saltare la sfida coldel prossimo turno per squalifica, così come Mandragora, anche lui diffidato e ammonito.