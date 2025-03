Parmatoday.it - Verde pubblico: continuano gli interventi di rinnovamento dei giochi bimbi in città

Prosegue il piano didelle aree gioco della, per rendere gli spazi verdi sempre più accoglienti e a misura di persona: in questi giorni sono stati installati 8 nuoviper bambine e bambini nelle aree verdi di Parco Soncini, in zona via Riccardi a San Pancrazio; Parco.