Ventesima giornata Basket Serie A 2024 2025 | il punto

Nellala capolista Trento subisce una doppia beffa, venendo prima sconfitta in casa da Tortona(85-89) e poi agganciata in vetta dalla Virtus Bologna che si aggiudica la supersfida con Milano(86-80), con quest’ultima che finisce a quattro punti di distacco dalla coppia di vertice, e da Brescia che batte Cremona(99-87) Venezia si impone all’overtime contro Scafati(96-92), mentre Trieste regola Treviso(85-73). Pistoia supera Napoli(74-70), così come Reggio Emilia su Sassari(84-58), e Trapani su Varese(106-93).: I RISULTATI TRENTO-DERTHONA 85-89REGGIANA-SASSARI 84-58NAPOLI-PISTOIA 70-74TRIESTE-TREVISO 85-73SCAFATI-VENEZIA 92-96BOLOGNA-MILANO 86-80BRESCIA-CREMONA 99-87TRAPANI-VARESE 106-93LA CLASSIFICA TRENTO pt.