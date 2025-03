Lanazione.it - Velocar, vince l’automobilista. Cinque multe annullate dal giudice: ‘Non era segnalato correttamente’

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 3 marzo 2025 – Ilposizionato in viale XI Agosto non era ben visibile, così come non erano ben visibile i cartelloni di preavviso. A dirlo è ilMassimo Mannamo, della seconda sezione civile del tribunale di Firenze, nella sentenza con la quale annullaa carico di un automobilista fiorentino. L’apparecchio, già bocciato daldi pace, era posto su un lampione della luce a un altezza da renderlo quasi invisibile per l’occhio umano. Inoltre, la cartellonistica che avvertiva della sua presenza “non era luminosa e posizionata subito dopo un sottopasso con svolta a destra”. I fatti risalgono a due estati fa: quando per benvolte in nove giorni, l’uomo – viaggiando con la sua auto in direzione Sesto Fiorentino – ha superato il limite di velocità di 50 chilometri orari.