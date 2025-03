Ilgiorno.it - Vede i ladri sul cellulare e ne fa arrestare uno

Il blitz ripreso in diretta. Le immagini che arrivano in tempo reale sullo schermo dello smartphone della padrona di casa. L’intervento della polizia e le manette. Così, nella tarda serata di sabato, un quarantaquattrenne italiano, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto in abitazione in uno stabile di via Sant’Elia, in zona Lampugnano. Con lui c’era un complice, che è riuscito a scappare e che ora è ricercato. Stando a quanto ricostruito, poco dopo le 22.30, la proprietaria dell’appartamento, che in quel momento era fuori di casa, si è collegata da remoto al sistema di videosorveglianza interna e ha visto in diretta che due uomini erano entrati nell’abitazione per svaligiarla. A quel punto, ha chiamato il 112 per dare l’allarme.