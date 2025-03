Lapresse.it - Vance contestato in un resort nel Vermont: “Vai a sciare in Russia”

JDè statonel, in Usa dopo lo scontro alla Casa Bianca con il presidente Ucraino Volodymir Zelensky. Centinaia di persone si sono raccolte per protestare contro il vice presidente Usa vicino alla località sciistica neldove aveva programmato una vacanza con la famiglia. Le proteste erano pianificate da tempo ma hanno assunto nuova luce a seguito dello scontro verbale consumatosi nello Studio Ovale della Casa Bianca, sotto gli occhi delle telecamere, fra Donald Trump eda una parte e il presidente ucraino Zelensky dall’altra. In quell’occasioneaveva rimproverato Zelensky per averele affermazioni di Trump secondo cui ci si può fidare del presidente russo Vladimir Putin.Cartelli a sostegno dell’UcrainaMolti dei manifestanti portavano con sé cartelli a sostegno dell’Ucraina, mentre altri dimostranti anti-guerra sventolavano bandiere palestinesi o cartelli a sostegno dei diritti dei migranti.