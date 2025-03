Inter-news.it - Van Persie, conferenza stampa di vigilia di Feyenoord-Inter: a che ora!

Leggi su Inter-news.it

è in programma mercoledì alle 18.45. L’UEFA ha appena definito la data e l’orario delle attività in salaalladell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Tra cui le parole di vanVAN– Robin vanalladell’andata degli ottavi di finale di Champions League traandrà inalle ore 14.00 presso lo stadio “de Kuip” di Rotterdam, dove poi si svolgerà la partita in programma mercoledì alle ore 18.45. Come di consueto-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 13.45, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Il tecnico olandese sarà ovviamente accompagnato da un calciatore, arriveranno nelle prossime ore notizie su chi ci sarà con i media.