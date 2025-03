Valentino Rossi l’annuncio dalla MotoGP | È il momento giusto

Leggi su Sportface.it

Laè iniziata con la doppia vittoria di Marc Marquez intanto arriva un annuncio che riguarda anche: ilè perfettoRitorno con il botto per la. A farlo è Marc Marquez che dà un segnale chiarissimo alla concorrenza: pole, vittoria nella sprint, trionfo della gara e candidatura fortissima per il titolo.Il campionato sarà lungo, ma lo spagnolo ha tutta l’intenzione di viverlo da protagonista per riprendersi un titolo che gli manca dal 2019. Sarebbe il suo nono mondiale, una cifra che gli consentirebbe di agguantare, suo acerrimo rivale in pista e fuori pista. Il Dottore continua ad essere presente nel paddock anche ora che non corre più in moto.Presenza importante con la VR46 che da quest’anno è il team satellite della Ducati, tanto da poter disporre di una moto 2025 con Di Giannantonio.