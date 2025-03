Vaff*** Rudy Zerbi Amici 24 choc | la scena ripresa così come la reazione del prof

Leggi su Caffeinamagazine.it

24, la corsa al Serale è iniziata. Anzi, siamo entrati proprio nel vivo della fase se vogliamo più importante del talent show di Maria De Filippi e c’è già chi può dormire sonni tranquilli. Ma c’è anche chi è in ballo e per questo l’ultima puntata, quella andata in inda domenica 2 marzo, è stata amara. La cantante è finita penultima in classifica nella sfida di canto giudicata da Giorgia e non ha nascosto la sua delusione.Delusione anche quando si è presentata davanti aidi canto per sostenere l’esame. Siache Anna Pettinelli, per motivi differenti, dopo averla sentita interpretare “Vedrai vedrai” di Luigi Tenco, le hanno rifilato un “No” secco. Non l’ha presa bene,abbiamo visto nel daytime di24 di lunedì. Al contrario, ha inveito controusando parole decisamente poco carine.