Sport.quotidiano.net - Use Rosa, basta un tempo. Tutto facile contro Torino

Leggi su Sport.quotidiano.net

Use7564 USESCOTTI: Tarkovicova 6, Colognesi 7, Castellani 14, Antonini 9, Vente 23, Fiaschi, Ruffini 7, Cappelli n.e., Ianezic, Ndiaye 6, Panchetti n.e., Casini 3. All. Cioni.TEEN BASKET: Azzi 5, Popovic 21, Colli 10, Giacomelli 9, Jankovic 9, Censoplano n.e., Paleari 10, Baima, Varaldi n.e., Tortora 5, Isoardi. All. Corrado. Arbitri: Antimiani e Menicali di Montegranaro. Parziali: 23-17; 49-23; 61-44. EMPOLI - L’UseScotti risponde come meglio non poteva dopo il brutto approccio di gara a Moncalieri e, di fatto, leunper archiviare la pratica Teen. Nel primo quarto sono Vente ed Antonini a suonare la carica prima che due triple di fila di Tarkovicova e Castellani allunghino il divario, che una implacabile Ruffini dall’arco fissa sul 23-17 al 10’.