Usa, New York Times: «Il Pentagono ha interrotto le operazioni di cyber spionaggio contro Mosca»

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha ordinato alCommand americano di interrompere lela Russia, secondo quanto riportato da tre funzionari delal New. La decisione rientra in una strategia più ampia volta a favorire il dialogo con il presidente russo Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina e a ridefinire i rapporti trae Washington. Il quotidiano Usa ha sottolineato come la scelta sarebbe stata presa prima dell’inalla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky.Donald Trump e Volodymyr Zelensky (Getty).Zelensky replica a Waltz: «Sostituirmi non sarà così facile»Intanto il presidente ucraino ha replicato alle dichiarazioni di Mike Waltz, consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, il quale aveva suggerito la necessità di un leader capace di negoziare con la Russia, sostenendo che «sostituirmi non sarà così facile».