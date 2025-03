Thesocialpost.it - Usa, l’annuncio che contraddice Zelensky: “Accordo con Ucraina non è sul tavolo”

Stallo sull’delle Terre Rare tra USA eL’sulle terre rare tra Stati Uniti esembra essere attualmente fuori discussione. Lo ha dichiarato ieri il Segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, durante un’intervista al programma ‘Face the Nation’ della CBS News.Secondo Bessent, il presidente ucraino Volodymyravrebbe avuto la possibilità di firmare l’intesa economica senza alcuna divergenza tra i due paesi, ma avrebbe invece scelto di non procedere, facendo così fallire l’iniziativa. “Tutto ciò che il presidentedoveva fare era entrare e firmare questoeconomico, e ancora una volta non mostrare alcuna divergenza – nessuna divergenza – tra il popolo ucraino e il popolo americano, e ha scelto di far saltare tutto”, ha affermato Bessent.