Ilfattoquotidiano.it - Usa, il Pentagono interrompe le “operazioni offensive” di cyber-guerra contro la Russia

Il cammino verso la distensione tra Washington e Mosca passa anche attraverso lo stop alla “war”. Poco prima dell’intra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha ordinato al “Command” degli Stati Uniti di fermare le “la, secondo quanto riferito da tre funzionari delal New York Times. La mossa fa parte di un piano più ampio per coinvolgere il presidente russo Vladimir Putin nei colloqui sull’Ucraina e nell’inizio di nuovi rapporti tra Mosca e Washington. La decisione sarebbe stata presa prima dello snello Studio Ovale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky.Alcuni ex funzionari interpellati da quotidiano hanno ricordato come sia pratica comune per i leader ordinare pause nellemilitari durante le trattative diplomatiche più delicate.