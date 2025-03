Quotidiano.net - Ursula von der Leyen: Emendamento per più tempo alle aziende automobilistiche su emissioni CO2

"Proporrò questo mese unmirato al regolamento sulledi CO2" per le auto per far sì che le"abbiano tre anni diinvece di uno per adeguarsi agli standard di conformità" per evitare le sanzioni che sarebbero scattate da quest'anno. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea,von der, in un punto stampa dopo aver incontrato i rappresentanti del Dialogo strategico sull'automotive. "Dobbiamo attenerci agli obiettivi concordati" ma anche "ascoltare le voci che chiedono più pragmatismo in questi tempi difficili", ha aggiunto.