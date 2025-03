Nuovasocieta.it - Urmet, azienda “in rosa”: un seminario contro la violenza di genere

rafforza la partnership con il Centro Antidel Comune di Torino e sottolinea il suo ruolo di “in” attraverso undal titolo “Donne e uomini insieme per superare ladi”. L’insi è svolto recentemente presso l’di via Bologna e ha visto la partecipazione di Marco Porcedda, assessore alla Legalità e Sicurezza della Città di Torino e ha coinvolto un elevato numero di dipendenti.«Il sostegno di aziende comein questo percorso ci aiuta a raggiungere obiettivi di maggior sicurezza in minor tempo – ha affermato l’Assessore Marco Porcedda aprendo i lavori -. Questi sono eventi da rivolgere più agli uomini che alle donne e sono contento di vedere un’alta presenza di uomini al. Non per categorizzare e generalizzare, ma per meglio capire insieme».