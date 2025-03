Torinotoday.it - Urla, cartelli e nasi da pagliaccio: in Sala Rossa scoppia la protesta contro il sindaco Stefano Lo Russo

Leggi su Torinotoday.it

Altro pomeriggio di passione in. Durante il consiglio comunale di oggi - lunedì 3 marzo 2025 - èta lailLo. A far esplodere la rabbia del centrodestra le parole del primo cittadino che ha definito come un momento storico il sopralluogo al.