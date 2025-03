Ilrestodelcarlino.it - Urbania-Tolentino thrilling

2 : Nannetti, Scarcella (20’ s.t. Sema), Antoniucci, Dal Compare, Cannoni (32’ s.t. Monachesi), Paoli, Franca (20’ s.t. Lani), Carnesecchi, Rivi (25’ s.t. Diene), Sarli, Nunez. All. Lilli: Bucosse, Salvucci, Tizi, Strano, Stricker, Tomassetti, Manna, Tortelli, Cicconetti (15’ s.t. Moscati), Capezzani (38’ s.t. Stefoni), Lovotti. All. Passarini Arbitro: Uncini di Jesi Reti: Cicconetti 3’ p.t., Capezzani 14’s.t., Carnesecchi 24’ s.t., Antoniucci 45’ s.t. Note – Ammoniti Nunez e Sarli Pareggio spettacolare tra Urbana e. Al doppio vantaggio dei cremisi rispondono i durantini che nel finale si vedono annullare un gol per fuorigioco. Pronti e via e ilpassa: Lovotti di spalle pulisce un bel pallone e serve bene Cicconetti che da dentro l’area fa partire un destro all’angolino.