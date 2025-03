Uragano Serie B è il campionato più difficile | Salernitana Frosinone e Sampdoria piazze da ‘A’ nel vortice

Leggi su Sportface.it

Servirà probabilmente il ricco Sassuolo (con un campione d’Europa come Domenico Berardi) per spezzare un tabù che dura ormai da sette anni. È dal 2018 che laB non viene vinta da una squadra retrocessa. Era l’Empoli e da quel momento in poi ilcadetto è stato dominato solo da chi ha avuto bisogno di tempo per capirne sfaccettature, rischi, equilibri e difficoltà. “Dobbiamo capire laB”, il senso delle parole di Ranieri nel dicembre del 2022 quando prese le redini di un Cagliari retrocesso e in quattordicesima posizione, condotto poi al playoff e ad una rocambolesca promozione. Roba da Ranieri, l’aggiustatutto più famoso d’Italia. Ma non solo. Oggi ci si chiede se Cesc Fabregas sia pronto per una big diA e si analizza il modo in cui il Como ha approcciato al massimo, ma in realtà il tecnico spagnolo il suo esame di maturità lo ha già superato portando i lariani (dalla 14esima giornata in poi) alla promozione dopo undurissimo.