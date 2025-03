Romadailynews.it - Uomo muore al lavoro: schiacciato dal cancello dell’azienda

Questa mattina presto, lunedì 3 marzo verso le 4 circa, undi 57 annidalaziendale.Era dipendente di una ditta di trasporti, la sua vita è stata terminata dald’ingresso al piazzale, in zona Guidonia: ha ceduto ed ha travolto l’che è morto sul colpo.Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.Sono giunti sul posto anche la Polizia di Stato e l’ispettorato deldell’Asl.Le indagini sono partite e affidate al commissariato di Tivoli.