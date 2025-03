Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 3/03/25

Quando avevo letto le anticipazioni dellaodierna di, e soprattutto quelle della prossima, avevo pensato “seeeee vabbè! Figuriamoci se una come Barbara, notoriamente diffidente nei confronti dei cavalieri che frequenta e soprattutto puntigliosa fino allo stremo, nel giro di due puntate ha davvero abbandonato la trasmissione con uno che conosce appena!“. E invece.E invece è successo. Anzi, per essere precisi non solo è successo ma – a giudicare da quanto andato in onda oggi e da quello che si vede sui social – pare pure essere stato un colpo di fulmine in piena regola. Da zero a cento nel giro di un paio di registrazioni, chi l’avrebbe mai detto?Ma da quant’è non vedevamo Barbara De Santi con quel sorrisone lì, regà? Da quanti secoli non le sentivamo fare dei complimenti ad un uomo, anziché partire col ditino puntato a fare l’elenco di tutto quello che il poraccio di turno aveva detto e fatto di sbagliato? C,aveva ragione Gianni Sperti, completamente un’altra persona! Forse era dai tempi del buon Franco Garna che non era così serena e in pace col mondo.