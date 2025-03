Dilei.it - Uomini e Donne, la verità sul trono di Tina Cipollari: “È solo un gioco”

Leggi su Dilei.it

La puntata del 3 marzo 2025 diha regalato scintille, frecciate al veleno e colpi di scena degni di un copione scritto a quattro mani tra una soap opera e un cabaret. Al centro della baraonda, l’irrefrenabilee il suo corteggiatore Angelo, il quale ha pensato bene di aggiungere un pizzico di caos extra contattando Morena, dama del parterre. Ovviamente, la cosa non è passata inosservata e Maria De Filippi, con la sua solita eleganza , ha dovuto mettere i puntini sulle “i” per spiegare che il “di” è sempre stato un.Intanto, mentre Angelo tentava disperatamente di mettere insieme una spiegazione che avesse un senso, il pubblico in studio e quello da casa si divideva: da un lato chi si chiedeva se il corteggiatore avesse capito in che programma si trovasse, dall’altro chi si diceva deluso come se avesse scoperto che Babbo Natale èun’invenzione.