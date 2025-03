Gamberorosso.it - Uno dei migliori oli extravergine d'Italia lo produce un Consorzio del Friuli Venezia Giulia

«I problemi di queste zone pedemontane sono legati in primis a una sorta di diaspora, ma ci sono grandi potenzialità grazie al supporto della Regione e all'approccio unitario che ci sta permettendo di avere più forza tutti insieme».Quelle di Bruno Della Vedova, presidente delProduttori Oliodi Oliva del, sono parole di chi non guarda alle difficoltà del passato, ma di chi ha una visione da portare avanti, come ci aveva spiegato in questa intervista. Quella del, infatti, è una squadra di una trentina di produttori locali che dal 2022 hanno deciso di unirsi per ridare voce all'olivicoltura locale cercando di portare proposte reali e fattibili anche alle istituzioni. Un progetto visionario, ma anche pragmatico al quale è stato dato il riconoscimento come "dell'anno" nella guida Oli d'2025 del Gambero Rosso, in collaborazione con Banca Monte dei Paschi di Siena, presentata al Sol2Expo di Verona.