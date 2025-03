Puntomagazine.it - UNICEF-OMS/Gaza: quasi 603.000 bambini vaccinati contro la polio nella Striscia

Questo ciclo di vaccinazione si è avvalso di 1660 squadre di vaccinazione, di cui 1242 mobili, e di 1242 operatori.28 febbraio 2025 – Una campagna di vaccinazione antidi massa di cinque giornidisi è conclusa mercoledì, raggiungendo603.000sotto i 10 anni con il nuovo vaccino orale antidi tipo 2 (nOPV2) dopo un accesso completo e simultaneo a tutti e cinque i governatorati durante il cessate il fuoco in corso. La campagna è stata condotta come parte degli sforzi di emergenza per porre fine a un’epidemia divirus in corso e prevenire un’ulteriore diffusionedi.Durante questo ciclo, sono statiulteriori 40.000rispetto ai due cicli precedenti, condotti a settembre e ottobre 2024, dopo che ilvirus era stato rilevatodi