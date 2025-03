Puntomagazine.it - UNICEF/Gaza, l’interruzione di consegne di aiuti umanitari nella Striscia ha gravi conseguenze per i bambini e le famiglie

Durante la prima fase del cessate il fuoco – trail 19 gennaio e il 28 febbraio – quasi 1.000 camion dell’consalvavita hanno attraversato il territorio.Le condizioni deirimangono disastrose: nell’ultima settimana, sette neonati sono morti per ipotermia. 19 ospedali su 35 funzionano solo in parte.3 marzo 2025 – L’avverte chedelledidiporterà rapidamente adevastanti per ie lediche lottano per sopravvivere.“Le restrizioni agliannunciate ieri comprometteranno gravemente le operazioni di salvataggio per i civili”,ha dichiarato Edouard Beigbeder, Direttore Regionale dell’per il Medio Oriente e il Nord Africa. “È indispensabile che il cessate il fuoco – un’ancora di salvezza fondamentale per i– rimanga in vigore e che glipossano fluire liberamente, in modo da poter continuare a potenziare la rispostaa”.