UniBg e Regione, incontro dedicato al presente e al futuro della montagna lombarda

Bergamo. Si è tenuto lunedì 3 marzo, nella sede di via dei Caniana dell’Università degli studi di Bergamo, l’istituzionaleal tema. L’evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, diLombardia e del Consiglio Regionale, si è svolto con l’obiettivo di condividere progettualità e iniziative strategiche per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle aree montane.Dopo i saluti introduttivi del Rettore, prof. Sergio Cavalieri, si è aperto il dibattito sulle prospettive di governance territoriale, con particolare attenzione al modello hub and spoke promosso dall’Ateneo bergamasco. Questo approccio punta alla co-progettazione di sistemi territoriali sostenibili, favorendo sinergie tra università, istituzioni e comunità locali.