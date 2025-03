Liberoquotidiano.it - "Un'esperienza orrenda, prevaricatore. A Domenica In...": Claudio Lippi picchia durissimo contro Paolo Bonolis

è un Gemelli, tende a prevaricare, l'ultima parola è sempre la sua": intervistato dal Corriere della Sera,ha ribadito che laIn fatta confu "". A tal proposito ha raccontato un episodio: "Con Magalli dovevamo presentare un gioco. Forse una volta saremmo riusciti a dire una frase intera, prima che intervenisse lui. Eppure mi diceva: 'Sei il mio maestro'. Non andai all'ultima puntata, mi diedi malato.se la legò al dito. Ci siamo incontrati la settimana scorsa, in treno. È stato cordiale. Nessun rancore". Sulla sua decisione di lasciare anche la Buonacon Paola Perego dopo sole cinque puntate, invece, ha spiegato: "Eh, quando c'è di mezzo Lucio Presta. Non condividevo i contenuti del programma, volgarissimi. Anche Paola era imbarazzata durante il ring tra Sgarbi e Alessandra Mussolini".