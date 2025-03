Iodonna.it - Una tecnologia effetto liftante e illuminante della pelle, senza aghi. Ecco quale sarebbe l'asso nella manica di Kim, per brillare di luce propria (e sì, è diponibile anche in Italia)

Leggi su Iodonna.it

Parata di star sul red carpet degli Oscar 2025: tra y. tra le tant, una ha brillato (davvero) di, Kim Kardashian. Lasi è fatta notare e ammirare non solo per il suo scolpitissimo fisico a clessidra, maper la suaradiosa, perfetta, in stato di grazia. A 44 anni, la mega influencer e business woman sfoggia un viso dall’aspetto cutaneo levigato, luminoso e compatto. Il suo segreto? Un protocollo viso ben preciso. La skincare di Victoria Beckham: i tre passaggi per unadall’glow X Leggi› Trattamenti estetici: quali saranno i trend per il 2025? › Medicina estetica: l’ecografia prima del filler e del botox per risultati più sicuri Il segreto del glow da Oscar di Kim KardashianDi recente Kim Kardashian ha fatto sapere via Instagram di essersi sottoposta con entusiasmo al protocollo Sofwave,di skin tightening che lifta lastimolando la naturale produzione di collagene.