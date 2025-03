Ilfoglio.it - Una Serie A con tante domande e poche risposte

Se il Novecento è stato definito il secolo breve, gli scorsi dieci giorni consecutivi di calcio possono a buon diritto dirsi la settimana lunga. Iniziata con gli ultimi due quarti di Coppa Italia, transitata dal recupero di Bologna-Milan, conclusa (non ancora) con la plenaria di campionato. Soprattutto le sconfitte della Juventus contro l’Empoli e dei rossoneri in Emilia fanno discutere: quest’ultima è stata una partita molto intensa, d’altri tempi. Come non impazzire per i volteggi di Benjamín Domínguez, “el Nene”, sfrontato quanto la sua frangetta e le sembianze da piccolo Castro, piccolo Lautaro, fratello di Dybala, nidiata del Diego? Lo scontro diretto certifica la differenza di momentum: lanciatissimi gli uomini di Vincenzo Italiano verso la seconda qualificazione europea consecutiva (addirittura dalla porta principale), in caduta verticale quelli di Sérgio Conceição, che puntualmente si sfoga davanti alle telecamere.