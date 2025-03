Ilrestodelcarlino.it - Una rotatoria dedicata a Crotti. I figli: "Ne sarebbe stato onorato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Sono soltanto un cittadino che ha voluto, e vuole tuttora, coniugare l’essere imprenditore con l’impegno civile". Queste le parole che Renatoripeteva ogni volta che gli veniva chiesto di parlare del suo impegno civile ed imprenditoriale, durato per oltre settant’anni. A dieci anni dalla morte, la sua città che ha tanto amato, rende omaggio all’industriale che ha cambiato il volto di Carpi, proiettandola nel ‘miracolo’ economico degli anni Cinquanta e oltre, con la storica ‘Silan’ fondata nel 1948. Ieri mattina, iDavide e Daniele e i nipoti, gli amici, tra cui Rossano Bellelli, i collaboratori storici e le maestranze di un tempo, le autorità e istituzioni cittadine, si sono trovate a Carpi per la scopertura della targa con la quale la rotonda tra la tangenziale Losi e via Cattani è stataa Renato, morto nel 2015 a 93 anni.