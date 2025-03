Quotidiano.net - Una riserva strategica in criptovalute per gli Usa: Trump accende il rally del Bitcoin

Leggi su Quotidiano.net

New York, 3 marzo 2025 –dà una nuova scossa al mercato delle. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti annunciato la volontà della sua amministrazione di creare unanazionale di. L’annuncio, avvenuto sulla piattaforma Truth Social, ha dato nuovo slancio al mercato delle valute digitali portando il prezzo dela superare quota 93.000 dollari. Il valore è ancora lontano dai massimi storici toccati a gennaio, ma il rimbalzo è comunque significativo se si considera che, sempre per effetto di alcune dichiarazioni die in generale per l’incertezza legata ai dazi, la criptovaluta aveva registrato un forte calo a febbraio. L’effettosul mondo delleIl presidente degli Stati Uniti ha comunicato la volontà della sua amministrazione di costituire unanazionale che comprenderà, oltre al, anche Ethereum, Xrp, Sol e Ada.