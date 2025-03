Romadailynews.it - Una Notte al Museo: quando l’arte incontra la vita notturna

Leggi su Romadailynews.it

Dopo il grande successo del primo evento, il Balloon Museum annuncia una nuova serie di appuntamenti esclusivi dedicati agli adulti. Giovedì 6 marzo torna “EUPHORIA Unaal”, un’esperienza immersiva che trasformacontemporanea in un viaggio sensoriale tra installazioni, musica e interazione diretta con le opere.L’evento, pensato per un pubblico over 18, promette una serata all’insegna del coinvolgimento e della sperimentazione. I visitatori potranno esplorare le installazioni in un’atmosfera suggestiva, arricchita da un aperitivo esclusivo e un DJ set, che accompagnerà l’esperienza fino alle 23:00.L’ingresso è disponibile dalle 19:00 alle 22:00 presso La Nuvola, in Viale Asia 40/44, Roma, location d’eccezione per questa speciale edizione serale.Un’occasione unica per vivereda una prospettiva nuova e coinvolgente.