Una lunga storia che inizia nel 1945

QUELLA DI SOLDINI è una grandedi impresa famigliare, che passa dal nonno, Gustavo, ai nipoti, Francesca e Alberto, che oggi hanno preso il testimone dai loro padri, Rossano e Marco. Dentro e dietro a questadi famiglia c’è tutto il meglio del Made in Italy, ma anche lo sviluppo di un distretto, Arezzo, Valdarno, Firenze. Ladel Calzaturificio Soldininel lontano, e quest’anno compie ottanta anni, come Rossano Soldini, a Capolona, un piccolo paese in provincia di Arezzo, dove ancora oggi si trova il cuore dell’azienda. Gustavo Soldini (nella foto in basso), insieme ai fratelli Giuseppe ed Ermenegildo subentrano alla morte del padre nel laboratorio di calzature con la società denominata "Fratelli Soldini", avviando un’attività prettamente artigianale di realizzazione di calzature per uomo e donna rivolte al mercato locale di Arezzo e Firenze.