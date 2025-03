Dayitalianews.com - Un ragazzo di 31 anni trovato morto in casa sua. La drammatica scoperta della fidanzata. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Il tragico ritrovamento in via Morandi, a Roma

Leggi su Dayitalianews.com

Tragedia nella zona di Valmelaina, dove un uomo di 31è statoall’internopropria abitazione. A fare laè stata la sua, che, entrata nell’appartamento in via Rodolfo, lo haprivo di vita sul divano. Il decesso sarebbe avvenuto nella mattinata di domenica 2 marzo.I soccorsi e i primi accertamentiNonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara, coordinati dalla dottoressa Isea Ambroselli, per avviare le prime indagini e ricostruire l’accaduto.Gli, affiancati dalla polizia scientifica, hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione. Dalle prime verifiche non sono stati rinvenuti segni di violenza sul corpo né tracce di sostanze stupefacenti o farmaci sospetti.