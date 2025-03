Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 marzo 2025: il gesto estremo di Fusco

Leggi su Davidemaggio.it

© Facebook @UnalraiA Unalè fuori controllo. Il dottore, scosso da un avviso di garanzia, arriverà a commettere unche coinvolgerà Rossella e la sua famiglia. Ecco cosa succederà questa settimana a Unal. La soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Unalda lunedì 3 a venerdì 7Lunedì 3: confronto tra Alice e VinicioMichele viene avvicinato da Gennaro Gagliotti che, avuta la conferma che il giornalista abbia in mano delle prove che potrebbero creare seri problemi all’azienda di famiglia, cerca sottilmente di intimorirlo. Alice avrà un tesissimo confronto con Vinicio, dopo aver scoperto che il ragazzo ha tradito la sua fiducia.