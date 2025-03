Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 4 marzo: Alice delusa da Vinicio, Valeria fa una sorpresa a Niko

Nuovo appuntamento con Unal, la soap di Rai 3. Nel prossimo episodio, i protagonisti dovranno affrontare nuove sfide: la delusione per, le insicurezze per Rosa, le intimidazioni per Michele. Mentre. Per i protagonisti di Unalè un periodo complicato: Saviani è stato scoperto dai Gagliotti, Rosa è in un momento di crisi,dal comportamento dinon vuole rinunciare a. Si tratta di quello che vedremo nella puntata di domani, martedì 4, nella soap trasmessa da Rai 3 alle 20.50. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà. Nell'episodio precedenteaveva raccontato adelle indagini di Saviani sull'azienda di famiglia, ma non voleva che lui ne parlasse col fratello. Inveceha riferito tutto a Gennaro e, a sua volta, .