Lanazione.it - Un mistero la morte di Andrea Prospero: 5 telefoni, 60 schede Sim, 2 carte di credito. La famiglia chiede verità

Perugia, 3 marzo 2025 – È passato oltre un mese dal ritrovamento del corpo, ma resta ancora unladi, lo studente universitario di 19 anni di Lanciano che studiava Informatica all’Università di Perugia, dove è stato trovato deceduto in un appartamento del centro. Su cosa sia successo sono in corso le indagini della polizia coordinata dalla Procura del capoluogo umbro. Il giovane, come confermato dagli esami autoptici, è deceduto in seguito a una assunzione eccessiva di farmaci, ma i punti da chiarire e le risposte che mancano sono molti. Oggi è tornato a far sentire la sua voce Michele, il padre dello studente. "Vi prego, ditemi chi era mio figlio. Perché quel ragazzo con cinque, sessanta sim, duedinon sue, che dicono si sia ucciso ingerendo barbiturici, non è il figlio che ho conosciuto per 19 anni" ha detto in un'intervista a Repubblica.