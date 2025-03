Sport.quotidiano.net - Un ko senza appello. Pistoia si rivela fatale. Il rigore di Geroni non basta al Sasso ora in piena zona rossa

Sconfitta sul campo della Pistoiese e conseguente scivolamento inplayout per ilMarconi di Ivan Pedrelli che, a causa del 3-1 rimediato in casa degli orange toscani guidati da Alberto Villa, si trova ora al quintultimo posto in classifica a quota 28 punti. Già al 7’, i padroni di casa riescono a portarsi in vantaggio: Stickler lavora un bel pallone al limite dell’area e lascia partire una violenta staffilata che va ad insaccarsi alle spalle di Celeste dopo aver colpito la parte bassa della traversa. Alla mezz’ora, poco dopo aver fallito un’altra occasione con Polvani, la Pistoiese trova il raddoppio con un magistrale calcio di punizione dello specialista Maldonado che gonfia la rete dopo aver aggirato la barriera. Nel finale di tempo, ilMarconi riesce a trovare il gol del 2-1, ma il direttore di gara decide di fermare tutto per un fallo sull’estremo difensore locale Cecchini.