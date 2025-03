Ilgiorno.it - Un corso di laurea triennale: il Politecnico guarda alla Valle

Un nuovodiarriva Valtellina, dopo lainfermieristica della Bicocca a Faedo Valtellino, nel capoluogo ilattiverà ild’ingegneria informatica che sarà attivo a partire dall’anno accademico 2025/26. A interpellare l’ateneo milanese sono state la provincia e il Comune di Sondrio, per venire incontro alle famiglie e ai potenziali studenti universitari valtellinesi che per varie ragioni, innanzitutto socioeconomiche, non possono fruire di una formazione universitaria. La risposta è stata positiva, ma adesso a pesare sarà il gradimento degli studenti che dovranno aderireproposta. Per iniziare servono almeno 15 iscritti, poi negli anni a seguire dovranno essere almeno una ventina le matricole che decideranno d’iscriversi a ingegneria informatica, in pratica il 3,5% degli studenti universitari di Sondrio.