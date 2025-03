Anteprima24.it - Un carro allegorico “speciale” al Carnevale di Paternopoli

Tempo di lettura: 2 minutiIldiquest’anno ha regalato molto più di una semplice sfilata. Con il tema “7 carri in 4 atti”, la manifestazione ha saputo fondere tradizione, arte e solidarietà, offrendo un esempio straordinario di inclusione sociale.Tra i carri allegorici che hanno animato le strade del paese, uno in particolare ha catturato l’attenzione e il cuore di tutti: un”, reso unico dal contributo degli Ospiti delle residenze terapeutiche per il disagio psichico situate– “Villa Serena”, “Casa Capuani” e “L’Edera” – che hanno realizzato un quadro dipingendo “L’Urlo” di Munch. Un grido di dolore e angoscia interiore, reinterpretato attraverso l’arte per sensibilizzare sul tema della sofferenza psichica.«Non è la prima volta che l’amministrazione comunale e le nostre strutture realizzano progetti di inclusione – spiega la Dott.