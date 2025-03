Bergamonews.it - Un altro incidente mortale: “Strada tra Martinengo e Romano inadeguata, serve una nuova tangenziale”

. Le strade della Bergamasca sono teatro di un. Nella mattinata di domenica 2 marzo a perdere la vita è stato Livio Martinelli, 56 anni, residente a Covo.Erano circa le 9 quando a bordo del suo motociclo di grossa cilindrata stava percorrendo latradi Lombardia e, la provinciale 498, ex statale Soncinese. Mentre si trovava all’altezza di un distributore di benzina, in direzione, è entrato in contatto con un’auto che stava svoltando verso la stazione.Uno scontro violentissimo che non ha lasciato scampo all’uomo, morto pochi minuti dopo. L’impatto che ha fatto terminare il suo mezzo a due ruote nella scarpata e il volo di diversi metri sono stati fatali.Inutili i soccorsi: sul posto è sopraggiunta un’ambulanza della Croce Rossa di, oltre a due automediche da Bergamo, ma non c’è stato più nulla da fare.