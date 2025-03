Laspunta.it - Ultras, mercoledì la presentazione del libro al Circolo Velletri Biancoazzurra

5 marzo prende il via la prima iniziativa culturale del. Nella sede di vicolo dello stillo, dalle 19 verrà presentato il” scritto da Lamberto Ciabatti.A moderare l’incontro sarà Antonio Falaguerra e per raccontare meglio il, insieme all’autore sarà presente anche uno storicodella Lazio, Yuri Alviti“Comeabbiamo pensato anche a delle iniziative culturali che ovviamente girino intorno al mondo Lazio e dello sport in generale” Ha detto il Presidente Matteo De Cesaris. Con ladelsi vuole far conoscere meglio cosa si cela dietro la vita di un gruppo organizzato, dove purtroppo spesso si celano situazioni violente, ma non è sempre così. Dice infatti l’autore del““Teppisti”, “delinquenti”, “facinorosi”, “nemici pubblici numero uno”: gli– ovvero le frange più oltranziste del tifo calcistico – vengono raccontati sempre così.