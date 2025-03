Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: esami al J Medical per Conceicao, le possibili scelte per il Verona

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 3 marzo 2025– 2 marzo 2025– 1 marzo 2025– 28 febbraio 2025– 27 febbraio 2025– 26 febbraio 2025– 3 marzo 2025Infortunio, ansiadopo il problema alla coscia destra:al Jper l’esterno portoghese – VIDEOOre 10.50 – (Marco Baridon inviato al J) – Mattinata diper Francisco: l’esterno d’attacco dellantus, come anticipato ieri dantusnews24, si è fermato per un nuovo problema fisico.