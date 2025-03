Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: novità sugli infortuni di Dimarco e Sommer, Inzaghi studia la formazione anti Feyenoord

di Redazione, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importin casa nerazzurra: tutte le notizie più importdel giorno targate nerazzurro della redazione diNews 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Indice dei Contenutidi LUNEDI’ 3 MARZOdi DOMENICA 2 MARZOdi VENERDI’ 28 FEBBRAIOdi GIOVEDI’ 27 FEBBRAIOdi LUNEDI’ 3 MARZONapoli, McTominay-Dumfries era da rigore? Secondo i vertici arbitrali sarebbe stato più opportuno.C’era un rigore per i nerazzurri in Napoliper il contatto tra McTominay e Dumfries: la presa di posizione dell’AIA.