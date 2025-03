Calciomercato.it - UFFICIALE partita rinviata per la Champions: che beffa per l’Inter

Leggi su Calciomercato.it

Decisionedella Federazione: tornerà a giocare una gara di campionato fra due settimaneÈil rinvio dellain ottica doppia sfida valevole per gli ottavi diLeague. La decisione è stata presa e ufficializzata dalla Federazione, generando un mare di polemiche.anche la data in cui verrà recuperato l’incontro.Inter,per la: la data del recupero (LaPresse) – Calciomercato.itIl Feyenoord sfideràfresco e riposato. Parliamo della gara di ritorno, in programma martedì 11 marzo allo stadio ‘San Siro’. Dunque meno di sette giorni dopo l’andata, fissata invece per dopodomani sera alle 18.45 in quel di Rotterdam.Groningen-FeyenoordPer consentire alla squadra ora allenata da van Persie, che agli spareggi ha buttato fuori il Milan e tre giorni fa fermato in casa (0-0) dal NEC, la Federcalcio olandese ha acconsentito al posticipo della gara di Eredivisie di sabato prossimo, 8 marzo, contro il Groningen.