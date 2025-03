Lapresse.it - Ue, von der Leyen: “Serve enorme spinta per il riarmo”

All’indomani del vertice di Londra sulla guerra in Ucraina con i leader europei, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der, rilancia sull’intenzione di presentare, al Consiglio europeo straordinario del prossimo 6 marzo, un piano per ildell’Europa per garantire la sicurezza nel continente. “Sto preparando intensamente il Consiglio europeo insieme al presidente Costa, e in effetti, domani, informerò gli Stati membri tramite una lettera sul piano per ildell’Europa. Abbiamo bisogno di un massiccio aumento della difesa senza alcun dubbio. Vogliamo una pace duratura, ma una pace duratura può essere costruita solo sulla forza. E la forza inizia con il rafforzamento di noi stessi, e questo è lo scopo del piano che presenterò agli Stati membri domani per ildell’Europa”, ha detto la leader dell’esecutivo comunitario in un punto stampa presso la Commissione europea.