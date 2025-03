Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Le garanzie di sicurezza sono la chiave per la pace”

Il presidente ucraino Volodymyrè tornato a sottolineare il bisogno dima soprattutto di. “Abbiamo bisogno di, non di una guerra infinita. Ed è per questo che diciamo che ledilaper questo”, ha scritto su Telegram è il leader di Kiev. “Nel prossimo futuro, tutti noi in Europa daremo forma alle nostre posizioni comuni: le linee che dobbiamo raggiungere e quelle su cui non possiamo scendere a compromessi. Queste posizioni saranno presentate ai nostri partner negli Stati Uniti – prosegue -. Unasolida e duratura e il giusto accordo sulla fine della guerradavvero la nostra priorità condivisa. E, naturalmente, voglio ringraziare voi, tutti voi, tutti nella nostra amatache sentono quanto sia importante l’unità e come la storia cambia quando milioni di persone difendono la dignità del loro paese.