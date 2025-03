Ucraina Trump Se Zelensky non fa la pace non durerà

Leggi su Iltempo.it

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Prosegue, questa volta a distanza, lo scontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donalde il numero uno ucraino. “La fine della guerra è ancora molto, molto lontana. C'è ancora molta strada da fare. Kiev non riconoscerà mai i territori occupati dalla Russia come territorio russo. Per noi, queste saranno occupazioni temporanee”, aveva dichiarato ieri il leader ucraino prima di lasciare Londra. Una frase che ha fatto imbufalire, il quale sul suo social Truth ha postato: “Questa è la peggiore affermazione che avrebbe potuto fare e l'America non lo tollererà ancora a lungo. Se qualcuno non vuole fare un accordo, quella persona non sarà in giro molto a lungo. So che la Russia vuole fare un accordo”. In serataha cercato di aggiustare il tiro, precisando su X di essere “al lavoro con i partner con l'obiettivo di porre fine a questa guerra il prima possibile.