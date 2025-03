Lettera43.it - Ucraina, Trump ancora all’attacco: «Non tollererò a lungo la posizione di Zelensky sulla tregua»

L’eco dello scontro tra Donalde Volodymyralla Casa Bianca di venerdì 28 febbraio sembra non avere fine. Nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno discusso la sospensione degli aiuti a Kyiv, il presidente americano ha nuovamente attaccato il leader ucraino.ha affermato che non «tollererà» ladi Volodymyrsul cessate il fuoco. Il presidente ha fatto riferimento alle parole di quest’ultimo, definite «la peggiore dichiarazione che potesse fare», in merito alla fine della guerra con la Russia che per l’ucraino sarebbe «molto molto lontana».ha aggiunto che«non vuole che ci sia la pace» e che «l’Europa, nell’incontro avuto con, ha dichiarato senza mezzi termini che non si può lavorare senza gli Stati Uniti».Il diverbio tra(Getty Images).