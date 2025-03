Lapresse.it - Ucraina, Salvini: “A guerra finita necessario riaprire rapporti con Mosca”

Matteotorna a parlare dell’importanza di ristabilirediplomatici e commerciali con la Russia di Putin. “A, certamente si. E’nell’interesse di tutti, a partire dalle nostre imprese”, ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in una intervista a “La Verità” che poi è intervenuto anche sulla lite tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky nello studio ovale. “Trump applica i suoi metodi, che possono piacere e non piacere, alla diplomazia e all’azione politica”, ha dichiarato il vicepremier che ha poi aggiunto: “E’ alla guida degli Usa da neanche due mesi, ha già firmato 75 ordini esecutivi e ha ottenuto il cessate il fuoco fra Israele e territori circostanti. Io guardo alla sostanza, e sarei più felice immaginando una Gaza pianificata e finalmente libera di crescere, anziché una Gaza in mano ai terroristi di Hamas”.